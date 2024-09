Canoa velocità, azzurri giù dal podio nella prima giornata di finali alle Paralimpiadi

Non ci sono medaglie per l’Italia nella prima giornata dedicata alle finali della canoa velocità alle Paralimpiadi di Parigi 2024: quattro gli azzurri impegnati tra kayak maschile e va’a femminile, ma il bilancio è di un sesto e due settimi posti, oltre ad un’eliminazione in semifinale.

Nel VL2 femminile Veronica Silvia Biglia si classifica sesta in 1:04.94 nella gara vinta dalla britannica Emma Wiggs, oro in 58.88, davanti alla canadese Brianna Hennessy, seconda in 1:00.12, ed all’australiana Susan Seipel, terza in 1:01.39.

Nel KL1 maschile Esteban Gabriel Farias termina settimo in 51.29, mentre oro e titolo vanno al magiaro Peter Kiss, autore della miglior prestazione paralimpica in 44.55, che precede il brasiliano Luis Carlos Cardoso, d’argento in 46.42, ed il transalpino Remy Boulle, di bronzo in 47.01.

Nel KL2 maschile Christian Volpi chiude in settima posizione in 43.21, fermandosi però a soli 6 decimi dal podio, che vede salire sul gradino più alto l’australiano Curtis McGrath, primo in 41.31, davanti al britannico David Phillipson, secondo in 42.43, ed all’ucraino Mykola Syniuk, terzo in 42.61

Nel KL3 maschile Kwadzo Klokpah viene eliminato in semifinale, nella quale chiude all’ottavo ed ultimo posto in 44.02. Nell’ultimo atto affermazione dell’algerino Brahim Guendouz, d’oro in 39.91, che precede l’australiano Dylan Littlehales, alla piazza d’onore in 40.68, ed il brasiliano Miqueias Elias Rodrigues, sul gradino più basso del podio in 40.75

Nel VL3 femminile, senza azzurre in gara, si registra la doppietta del Regno Unito, con Charlotte Henshaw che fa segnare la miglior prestazione paralimpica in 55.70, chiudendo davanti alla connazionale Hope Gordon, d’argento con il crono di 56.58, ed alla cinese Zhong Yongyuan, di bronzo con il tempo di 57.43.