Canoa velocità, tutti in semifinale gli otto azzurri impegnati alle Paralimpiadi

Dovranno affrontare tutti le semifinali gli otto azzurri della canoa velocità impegnati nelle Paralimpiadi di Parigi 2024: nessuno degli italiani in gara nelle batterie di questa mattina riesce a vincere la propria serie, mancando così l’accesso diretto alla finale. Per kayak maschile e va’a femminile semifinali e domani si disputeranno domani, mentre per kayak femminile e va’a maschile i prossimi turni andranno in scena domenica.

Nel KL1 maschile Esteban Gabriel Farias si classifica terzo nella prima batteria in 52.42, sesto crono assoluto, mentre nel KL2 maschile Christian Volpi termina terzo nella prima serie in 45.42, ottavo tempo complessivo. Nel KL3 maschile Kwadzo Klokpah termina quinto nella seconda batteria in 45.42, con il decimo ed ultimo tempo complessivo, infine nel VL2 femminile Veronica Silvia Biglia chiude quarta nella seconda serie in 1.07.82, ottavo crono assoluto.

Nel KL1 femminile Eleonora De Paolis è terza nella seconda batteria in 1.00.94, settimo tempo totale, mentre nel KL3 femminile Amanda Embriaco si classifica quarta nella seconda serie in 51.97, settimo crono assoluto. Nel VL2 maschile Marius-Bogdan Ciustea termina quinto nella prima batteria in 59.49, che vale il decimo posto complessivo, infine nel VL3 maschile Mirko Nicoli chiude quarto nella seconda serie in 51.37, nono tempo assoluto.