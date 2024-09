Canoa velocità, Amanda Embriaco settima ed Eleonora De Paolis ottava alle Paralimpiadi

Non arrivano medaglie per l’Italia della canoa velocità neppure nell’ultima giornata di gare alle Paralimpiadi di Parigi 2024, riservata a semifinali e finali di kayak femminile e va’a maschile: il bilancio odierno è di un settimo ed un ottavo posto, oltre a due eliminazioni in semifinale, che culminano rispettivamente in una decima ed un’undicesima piazza complessiva.

Settimo posto nel KL3 femminile per Amanda Embriaco con il crono di 50.49, nella gara vinta dalla britannica Laura Sugar, prima in 46.66, davanti alla transalpina Nelia Barbosa, seconda in 47.91, ed alla tedesca Felicia Laberer, terza in 48.79.

Ottava posizione nel KL1 femminile per Eleonora De Paolis con il tempo di 1:01.56, mentre l’oro va alla cilena Katherinne Wollermann, vittoriosa in 51.95, andando a precedere l’ucraina Maryna Mazhula, d’argento in 52.87, e la tedesca Edina Mueller, di bronzo in 53.13.

Eliminazione in semifinale nel VL2 maschile per Marius-Bogdan Ciustea, che termina quinto nella prima batteria in 58.15 ed esce di scena in decima posizione complessiva. In Finale A doppietta del Brasile con Fernando Rufino de Paulo primo in 50.47 davanti al connazionale Igor Alex Tofalini, secondo in 51.78, mentre completa il podio lo statunitense Blake Haxton, terzo in 51.81.

Finale B nel VL3 maschile per Mirko Nicoli, che chiude terzo in 53.82 e si classifica all’undicesimo posto assoluto. In Finale A affermazione dell’ucraino Vladyslav Yepifanov, d’oro in 47.49, il quale batte il britannico Jack Eyers, d’argento in 47.87, ed il neozelandese Peter Cowan, di bronzo in 48.28.

Nel KL2 femminile, gara senza azzurre al via, si registra la doppietta del Regno Unito, con Charlotte Henshaw che domina con il crono di 49.07 davanti alla connazionale Emma Wiggs, alla piazza d’onore in 51.56, mentre sale sul gradino più basso del podio la tedesca Anja Adler, terza in 52.17.