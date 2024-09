Calendario US Open 2024 oggi (5 settembre): orari partite, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Agli US Open 2024 di tennis la giornata di oggi, giovedì 5 settembre, avrà quale piatto principale in casa Italia la finale di doppio misto, nella quale la coppia composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori sarà opposta agli statunitensi Taylor Townsend e Donald Young.

Il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 21.00 italiane e si giocherà sull’Arthur Ashe Stadium: sullo stesso campo, non prima dell’1.00 ora italiana, si giocheranno le semifinali del torneo di singolare femminile, ovvero Navarro-Sabalenka e, a seguire, Pegula-Muchova.

Sul Louis Armstrong Stadium, invece, dopo due incontri dei tornei junior, giocati l’uno dopo l’altro dalle ore 18.00 italiane, si disputeranno le semifinali del torneo di doppio maschile: non prima delle ore 22.00 italiane Purcell/Thompson-Lammons/Withrow, a seguire Arevalo/Pavic-Krawietz/Puetz.

La diretta tv della finale del torneo di doppio misto degli US Open 2024 sarà affidata a Sky Sport Tennis e SuperTennis, mentre le semifinali femminili saranno trasmesse anche su Sky Sport Uno. Per questi incontri la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine per quanto riguarda la diretta live testuale della finale di doppio misto, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO US OPEN 2024

Giovedì 5 settembre

Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 21.00 italiane – Finale doppio misto

Sara Errani / Andrea Vavassori (Italia, 3) – Taylor Townsend / Donald Young (Stati Uniti, WC) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis

Non prima dell’1.00 ora italiana – Semifinali singolare femminile

Emma Navarro (Stati Uniti, 13) – Aryna Sabalenka (Bielorussia, 2) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis

A seguire – Semifinali singolare femminile

Jessica Pegula (Stati Uniti, 6) – Karolina Muchova (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis

Louis Armstrong Stadium

Dalle ore 18.00 italiane

Rafael Jodar – Kaylan Bigun (incontro torneo junior)

A seguire

Mingge Xu – Tyra Caterina Grant (incontro torneo junior)

Non prima delle ore 22.00 italiane – Semifinali doppio maschile

Purcell/Thompson (Australia, 7) – Lammons/Withrow (Stati Uniti,13)

A seguire – Semifinali doppio maschile

Arevalo/Pavic (El Salvador/Croazia, 4) – Krawietz/Puetz (Germania, 10)

PROGRAMMA US OPEN 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finale doppio misto su Sky Sport Tennis e SuperTennis, semifinali femminili anche su Sky Sport Uno

Diretta streaming: finale doppio misto e semifinali femminili su Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: per la finale di doppio misto su OA Sport.