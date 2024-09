Calendario Europei ciclismo 2024 oggi: orari 15 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Ultima giornata degli Europei di ciclismo 2024 nella Limburgo belga: si comincerà in mattinata alle 9.00 con la prova femminile juniores, ma soprattutto è il giorno del piatto forte, ossia della prova élite maschile che è sicuramente l’appuntamento più atteso di questa rassegna continentale.

Un Europeo che sta andando particolarmente bene per i colori italiani, con gli azzurri che hanno banchettato nella cronometro individuale élite maschile vincendo con Edoardo Affini e raccogliendo perfino il terzo posto con Mattia Cattaneo. Poi è arrivato il trionfo nella mixed relay ed Elisa Balsamo è arrivata seconda ieri nella prova élite femminile. Oggi Jonathan Milan può avere un ruolo da protagonista.

L’ultima giornata degli Europei 2024 di ciclismo andrà in diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) in chiaro e su Eurosport 1 a pagamento; i due canali trasmetteranno esclusivamente la gara élite maschile che sarà trasmessa anche in streaming su Rai Play (in chiaro), Discovery+, NOW, Sky Go e DAZN, mentre la prova juniores si potrà seguire su www.uec.ch.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2024

Domenica 15 settembre

9:00 – Gara in linea donne Juniores (Elena De Laurentiis, Virginia Iaccarino, Chantal Pegolo, Linda Sanarini, Asia Sgaravato, Irma Siri)

12:30 – Gara in linea uomini Elite (Edoardo Affini, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Simone Consonni, Mirco Maestri, Jonathan Milan, Jacopo Mosca, Matteo Trentin)

EUROPEI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per la prova élite su Eurosport 1 e Rai Sport in chiaro dalle 12.20

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, NOW e Rai Play dalle 12.20, www.uec.ch per la prova juniores femminile

Diretta live testuale: OA Sport