Calendario Europei ciclismo 2024 oggi: orari 14 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Penultima giornata degli Europei di ciclismo 2024 nel Limburgo. Quest’oggi verranno assegnati altri due titoli in linea dopo quelli Under 23 di ieri: si parte con quello uomini juniores maschile, in chiusura il piatto forte, la maglia continentale élite femminile.

L’Italia avrà la sua grande carta da giocare in Elisa Balsamo. Il percorso è adatto alle sprinter che sanno resistere sulle brevi salite e l’azzurra pare l’unica capace di poter mettere i bastoni tra le ruote all’olandese Lorena Wiebes, che appare la favorita della corsa. Tra gli juniores maschili si lavorerà per Lorenzo Mark Finn.

La prova élite femminile degli Europei di ciclismo 2024 verrà trasmessa in diretta televisiva integrale su Eurosport 1 a pagamento e su Rai Sport in chiaro. In streaming saranno NOW, SkyGo, DAZN, Discovery+ e RaiPlay; OA Sport garantirà invece la consueta DIRETTA LIVE per non perdere nemmeno una pedalata.

EUROPEI CICLISMO 2024, IL PROGRAMMA DI OGGI

14 settembre

9.00: gara in linea uomini juniores (Riccardo Fabbro, Lorenzo Mark Finn, Alessio Magagnotti, Ludovico Mellano, Andrea Montagner, Davide Stella)

13.30: gara in linea donne élite (Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Elena Cecchini, Maria Giulia Confalonieri, Chiara Consonni, Barbara Guarischi, Vittoria Guazzini, Gaia Masetti)

EUROPEI CICLISMO 2024, DOVE VEDERLI N TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, Rai Sport (solo prova femminile élite)

Diretta streaming: NOW, SkyGo, DAZN, Discovery+, RaiPlay (solo prova femminile élite)

Diretta testuale: OA Sport (solo prova femminile élite)