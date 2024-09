Calendario Europei ciclismo 2024 oggi: orari 12 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

Seconda giornata degli Europei di ciclismo su strada 2024: Europei nella Limburgo belga che sono cominciati oltre le migliori aspettative per l’Italia, con una cronometro individuale élite maschile che è stata trionfale, grazie alla vittoria di Edoardo Affini davanti a Stefan Kung e a Mattia Cattaneo. Una doppia medaglia azzurra che la selezione italiana proverà a rimpolpare già da oggi.

Oggi sarà il giorno della nuova mixed relay: saranno sei i sestetti a darsi battaglia per altre medaglie. Il formato sarà tre per tre: i primi 28.4 km percorsi dai tre uomini che daranno il cambio alle tre donne per i successivi 28.4 km. L’Italia si presenterà con Mirco Maestri, Edoardo Affini e Mattia Cattaneo al maschile, mentre al femminile ci saranno Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti.

La seconda giornata degli Europei 2024 di ciclismo andrà in diretta su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) in chiaro e su Eurosport 1 a pagamento; i due canali trasmetteranno esclusivamente le due gare élite. Le due gare saranno trasmesse in streaming su Rai Play (in chiaro), Discovery+, NOW, Sky Go e DAZN, mentre la prova juniores si potrà seguire su www.uec.ch.

CALENDARIO EUROPEI CICLISMO 2024

Giovedì 12 settembre

11:30 – Cronometro team mixed relay Juniores

14:20 – Cronometro team mixed relay Elite

EUROPEI CICLISMO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per la prova élite su Eurosport 1 e Rai Sport in chiaro

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, NOW e Rai Play per la prova élite, www.uec.ch per la prova juniores

Diretta live testuale: OA Sport per la prova élite