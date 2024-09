Calcio a 5: l’Italia femminile non sbaglia. Battuta largamente la Slovacchia nel primo test amichevole

Il doppio impegno amichevole contro la Slovacchia, a Samorin (nei dintorni di Bratislava), inizia bene per l’Italia femminile di calcio a 5. Le azzurre della ct Francesca Salvatore hanno infatti battuto per 1-4 le padrone di casa.

Pronti via e l’Italia va subito in vantaggio in un primo tempo dominato: le reti di Bettioli in apertura e Dal Maz in chiusura fanno capire quale delle due squadre è più in palla.

Si riparte nella ripresa dallo 0-2, che diventa immediatamente 1-2 per effetto della rete slovacca di Rybanska. Il match pare riaprirsi, ma a cavallo con la metà del secondo tempo, ecco che Ferrara sale in cattedra: prima cala il tris e poi addirittura il poker che chiude i conti, perché nel finale nonostante qualche occasione da una parte e dall’altra lo score conclusivo rimane fissato sull’1-4.

Domani il secondo match in agenda, sempre contro la Slovacchia, ma questa volta in programma alle ore 12.30.

Slovacchia-Italia 1-4

SLOVACCHIA: Tisliarova, Tyciakova, Rybanska, Mackova, Holoskova; Mochnacka, Gajdosova, Chomova, Jacenkova, Gembicka, Banikova, Vojsova, Juskova, Ilkova.

ITALIA: Caliari, Borges, Mansueto, Adamatti, Ghilardi; Carturan, Coppari, Grieco, Stumer, Bettioli, De Cao, Bovo, Dal Maz, Ferrara, De Siena. All.: Salvatore

ARBITRI: Botka, Behancin, Bohun. Crono: Angyal

RETI: 15’04’’pt Bettioli, 1’28’’pt Dal Maz, 19’17’’st Rybanska 1-2, 11’50’’ e 10’58’’ Ferrara