Calcio a 5: l’Italia femminile attesa al doppio test con la Slovacchia

La nazionale italiana femminile di calcio a 5 è pronta a tornare in campo. Le azzurre, che si sono ritrovate dopo la sosta estiva, saranno infatti protagoniste a Samorin – contro la Slovacchia – in un doppio test amichevole, con match in programma fra martedì 10 (ore 18.00) e mercoledì 11 settembre (ore 12.30).

La ct Francesca Salvatore, al sito ufficiale della Divisione Calcio a 5 ha affermato: “Comincia per noi una stagione molto importante. Crediamo di aver seminato bene nel corso dell’ultima annata: è stato un cammino pieno, ben organizzato anche a livello di impegni, nel quale siamo riuscite ad affinare il lavoro di squadra sotto ogni punto di vista. È stato un anno che ha colmato tanti gap e ora che l’asticella si alza vogliamo raccogliere i frutti di tutto questo”, il riferimento è al percorso di qualificazione ai Mondiali 2025.

“Le ragazze – continua il commissario tecnico – si sono presentate al meglio dopo un’estate condotta da atlete, segnale di quanto abbiano lavorato in off-season pensando all’obiettivo. La programmazione e la costruzione della squadra è tutta volta alle Qualificazioni Mondiali, sappiamo di dover dire la nostra esprimendo il lavoro fatto in questi anni e anche i due test con la Slovacchia vanno in quella direzione”.

Domani e dopodomani arriva quindi il tempo delle verifiche. Di seguito tutte le convocate per il doppio test contro la selezione slovacca.

L’elenco delle convocate

Portieri: Ana Carolina Sestari (Città di Falconara), Denise Carturan (Kick Off);

Giocatrici di movimento: Elena De Cao (Audace Verona), Adrieli Berté (TikiTaka Francavilla), Brenda Bettioli (TikiTaka Francavilla), Sara Boutimah (TikiTaka Francavilla), Rebecca De Siena (TikiTaka Francavilla), Arianna Bovo (Kick Off), Greta Ghilardi (Kick Off), Bruna Borges (Kick Off), Ludovica Coppari (Femminile Pescara), Rafaela Dal’Maz (Femminile Pescara), Erika Ferrara (Città di Falconara), Renata Adamatti (Bitonto), Alessia Grieco (Bitonto), Nicoletta Mansueto (Bitonto), Gaby Vanelli.

Staff – Allenatrice: Francesca Salvatore; Segretario: Fabrizio Del Principe; Vice allenatore: Sebastiano Giuffrida; Preparatore atletico: Gianni Colagiovanni; Preparatore dei portieri: Antonio Maggi; Video analista: Riccardo Manno; Medici: Giuseppe Maccauro e Pierluigi Martinelli; Fisioterapista: Benedetta Cecchini Saulini; Nutrizionista: Marco Rufolo.

Gare amichevoli

Martedì 10 settembre

Slovacchia-Italia, ore 18.00

Mercoledì 11 settembre

Slovacchia-Italia, ore 12.30