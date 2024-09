Calcio a 5, Kazakistan e Spagna a valanga nella fase a gironi dei Mondiali 2024

Andata in archivio l’ottava giornata di incontri della fase a gironi dei Mondiali 2024 di calcio a 5 in Uzbekistan. Protagoniste le squadre dei gruppi C e D. Ricordiamo che le compagini sono state divise in 6 gironi da 4 squadre l’uno. A passare alla fase a eliminazione diretta, quella degli ottavi di finale, saranno le prime 2 classificate di ogni singola pool, più le migliori 4 terze. Alla fase da “Dentro o Fuori” arriveranno quindi in 16.

Partendo dal girone D, goleada del Kazakistan contro la Nuova Zelanda. Un perentorio 10-0 dei kazaki agli oceanici, con Knaub scatenato con una cinquina. 10 marcature che non sono state sufficienti però per ottenere il primato del raggruppamento, vista la differenza reti favorevole alla Spagna. Le Furie Rosse, in considerazione dell’8-0 contro la Libia, hanno conservato un gol di margine nella graduatoria e concluso in vetta. Nel match contro i libici, Mellado si è particolarmente distinto con una tripletta. Alla fine della fiera, iberici e kazaki hanno staccato il pass diretto per gli ottavi.

Venendo al girone C, l’Argentina ha rispettato i pronostici e si è imposta per 9-5 contro l’Angola. La compagine sudamericana ha impiegato un tempo per trovare l’assetto ideale, tenuto conto di una prima frazione piuttosto equilibrata conclusa sul 4-3 in proprio favore. Nella ripresa, con un parziale di 5-2, gli argentini hanno ribadito la loro superiorità, con la premiata ditta Brandi-Borruto sugli scudi, con il primo autore di quattro gol e il secondo di una rete e di due assist. Tutto come previsto anche nella sfida tra Ucraina e Afghanistan, visto il successo degli ucraini per 4-1, con le reti di Zhuk, Abakshin, Zvarych e di Korsun. Per gli afghani ha gonfiato la rete Gholami. Argentina e Ucraina, quindi, agli ottavi.