Calcio a 5, i convocati dell’Italia di Salvo Samperi per il primo stage: via al nuovo corso

Via al nuovo corso. Salvo Samperi ha accettato quest’estate una sfida impegnativa: allenare la Nazionale italiana di calcio a 5. Un incarico complicato, per il momento difficile che sta vivendo la compagine nostrana, al cospetto dei riferimenti internazionali. Dopo gli ultimi risultati deludenti di Massimiliano Bellarte, si è voltato pagina e l’allenatore che ha portato in alto Eboli cercherà di fare lo stesso con l’Italia del futsal.

Dal 26 settembre al 5 ottobre, presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’, ci sarà il primo raduno del gruppo azzurro. Samperi avrà modo di impostare un lavoro che ha come obiettivo stagionale la qualificazione agli Europei del 2026.

La compagine azzurra è stata inserita nel girone con Malta, Bielorussia e Finlandia e inizierà il cammino nel Main Round a fine gennaio 2025. Per avere dei riferimenti ulteriori, ci saranno due finestre in cui poter sondare la condizione della squadra, ovvero a novembre e a dicembre.

Ci sono delle novità nell’elenco dei 16 convocati a questo stage e legame con il passato “Feldi” è molto marcato se si pensa al portiere Carlos Dal Cin, perno della squadra con cui Samperi ha vinto lo Scudetto, il centrale difensivo Venancio Cini Baldasso, il laterale Murilo Schiochet e il pivot Italo Rossetti.

Di seguito l’elenco dei convocati:

CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Carlo Dal Cin (Feldi Eboli);

Giocatori di movimento: Venancio Cini Baldasso (Feldi Eboli), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Giuliano Fortini (L84), Murilo Schiochet (L84), Julio De Oliveira (Ecocity Genzano), Attilio Arillo (Meta Catania), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Michele Podda (Meta Catania), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Antonio Molaro (Petrarca), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Italo Rossetti (SC Braga), Matheus Barichello (Italservice Pesaro)