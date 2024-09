Calcio a 5, goleada del Portogallo contro Panama nei Mondiali 2024. Iran dà spettacolo

Andata in archivio la terza giornata di incontri della fase a gironi dei Mondiali 2024 di calcio a 5 in Uzbekistan. Protagoniste le squadre dei gruppi E ed F. Ricordiamo che le compagini sono state divise in 6 gironi da 4 squadre l’uno. A passare alla fase a eliminazione diretta, quella degli ottavi di finale, saranno le prime 2 classificate di ogni singola pool, più le migliori 4 terze. Alla fase da “Dentro o Fuori” arriveranno quindi in 16.

Nel girone E, l’Iran ha dato spettacolo contro il Venezuela, vista l’affermazione perentoria per 7-1. Aghapour (doppietta), Karimi (doppietta), Azimi (doppietta) e Daoudi hanno dato il loro contributo al festival del gol. L’unica marcatura della compagine sudamericana ha portato la firma di Francia.

Nello stesso raggruppamento, la Francia si è imposta per 6-3 contro il Guatemala. Dopo un primo tempo in cui la formazione guatemalteca era in vantaggio 3-2 grazie alle marcature di Sandoval, Alvarado e di Ruiz a rispondere alla doppietta di Tchapetchet, nella ripresa i transalpini hanno cambiato marcia con quattro realizzazioni a referto, griffate da Mouhoudine, Ramirez, Mohammed e Lutin.

Nel gruppo F, i campioni del mondo in carica del Portogallo non hanno di certo fatto sconti a Panama: 10-1 per i lusitani. Dopo l’autorete di Pealoza, Jesus (doppietta), Coelho (doppietta), Paco, Mendonca e Kutchy hanno reso il passivo molto pesante per la compagine centroamericana nel primo tempo. Nella ripresa ancora Coelho e Varela hanno portato a 10 le reti dei portoghesi, mentre Maquensi ha siglato il gol della bandiera dei panamensi. Affermazione infine per il Marocco 4-2 contro il Tagikistan. Boumezou grande protagonista con una doppietta, oltre a Charraoui e Raiss El Fenni tra le fila marocchine. Rizomov e Sardorov sono stati i marcatori della selezione tagika.