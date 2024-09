Boxe: Naoya Inoue si riconferma campione mondiale dei supergallo, un infortunio blocca Doheny

Naoya Inoue si prende tutto. Il pugile giapponese, Campione del Mondo in 4 categorie di pesi differenti, non solo si riconferma iridato dei supergallo, ma si tiene anche l’unificazione di tutte le cinture dopo aver battuto, a Tokyo, l’irlandese d’Australia TJ Doheny. La vittoria arriva in virtù dello stop per infortunio dello stesso Doheny, che soffre di un evidente problema alla schiena nel corso del settimo round che gli impedisce di continuare.

Non che le sue possibilità fossero elevate già nelle fasi precedenti del combattimento, nel quale Inoue entra con scenografia al limite del teatrale. Dopo una prima ripresa di studio, nella seconda si vede il chiaro intento del nipponico di colpire il più possibile al corpo l’avversario. Un’intenzione riuscita, visto che il destro al corpo ci arriva piuttosto spesso.

Il terzo round vede Doheny riuscire a salire di tono, riuscendo a confondere tatticamente Inoue per un breve periodo. Il suo sinistro, però, non riesce a competere a lungo contro la completezza del giapponese, il cui destro che praticamente da solo è una specie di controllore della situazione. Nel sesto, in particolare, Doheny finisce alle corde, bloccato com’è dall’iniziativa del “Mostro”.

Poi, nella settima ripresa, lo stop improvviso. Molto probabilmente Inoue avrebbe vinto comunque, anche perché dopo una prima fase sostanzialmente di studio stava aumentando progressivamente e senza indugio la pressione nei confronti del suo avversario.