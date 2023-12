Naoya Inoue nella leggenda della boxe: Campione del Mondo indiscusso dei supergallo dopo l’impresa nei gallo

Naoya Inoue si è laureato Campione del Mondo indiscusso dei pesi supergallo. Il pugile giapponese ha sconfitto il filippino Marlon Tapales per ko al decimo round, mandando in visibilio il pubblico che ha gremito l’Ariake Arena di Tokyo. Il padrone di casa ha difeso le cinture WBC e WBO conquistate lo scorso 25 luglio liquidando Stephen Fulton per ko tecnico all’ottavo ripresa e ha strappato al rivale le corone WBA e IBF, diventando così il padrone assoluto della categoria di peso fino a 122 libbre (55,34 chilogrammi).

Il 30enne si è reso protagonista di una mirabolante impresa, visto che soltanto un anno fa (il 13 dicembre 2022) aveva unificato gli scettri dei pesi gallo (52,2 kg) sempre a Tokyo contro Paul Butler. Il nativo di Zama, che ha conservato la propria imbattibilità (26 vittorie in altrettanti incontri disputati, di cui ben 23 prima del limite), vanta nel proprio palmares anche il titolo iridato WBO dei supermosca (dal 2014 al 2018) e quello WBC dei minimosca (nel 2014).

Nessuno aveva mai unificato due divisioni in un arco temporale così breve (appena 54 settimane). Il ribattezzato Mostro ha chiuso il confronto odierno con un micidiale destro che ha steso l’avversario, già andato al tappeto nella quarta ripresa dopo un gancio sinistro. Onore al merito a Tapales per averci provato al cospetto di uno dei migliori pugili in circolazione a livello assoluto insieme a Canelo Alvaraz.

