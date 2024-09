Boxe: Daniel Dubois spietato, è iridato IBF dei massimi. Per Anthony Joshua un KO che sa di fine

Forse una serata no. O forse il segnale che questa è veramente la fine di Anthony Joshua ai livelli più alti. Daniel Dubois, a 27 anni, è il nuovo Campione del Mondo dei pesi massimi per l’IBF, vincendo per KO alla quinta ripresa di un combattimento semplicemente a senso unico, mai in discussione. A Wembley, sono 96.000 le persone che hanno visto il definitivo cambiare del vento nei massimi britannici.

In una serata introdotta dalla performance di Liam Gallagher, che tra un anno tornerà a cantare con il fratello Noel proprio a Wembley nella reunion degli Oasis, si capisce subito che le cose girano molto meglio per Dubois. Il primo ad andarci giù pesante, infatti, è proprio lui: manda giù per la prima volta Joshua già nel round d’apertura. AJ si salva sia dal conteggio che dalla fine del round, ma è già un durissimo colpo per lui.

Il destro di Dubois, per colpire, colpisce eccome, e Joshua non sa semplicemente cosa fare. Lo sfidante ha un soprannome: la dinamite, e proprio questo si rivela, attaccando senza sosta al volto e al corpo. Nella terza ripresa ancora un atterramento da parte di Dubois, che non viene considerato tale, ma è comunque in grado di portare AJ a girare la caviglia. L’ormai ex re dei massimi va giù alla quarta, poi ancora alla quinta, dove per la verità inizia tentando di organizzare una controffensiva. Nulla da fare: l’ultimo atterramento è anche quello fatale.

Si aprono ora scenari insperati per Daniel Dubois, che potrebbe davvero ritornare a scalare i piani di Usyk e Fury una volta che i due avranno risolto la loro disputa a Riyadh nel prossimo dicembre. Il nome di Anthony Joshua, a 35 anni, sembra invece davvero sul punto di andare giù. Non ha mostrato nulla del proprio pugilato, è rimasto sempre totalmente in balia dell’avversario. E, ora, è davvero difficile vederlo in nuove prospettive verso l’alto.