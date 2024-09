Boxe, Mondiali 2025 a Liverpool: inizia un nuovo quadriennio con tanti dubbi

I Mondiali 2025 di boxe si svolgeranno alla M&S Bank Arena di Liverpool (Gran Bretagna) dal 14 al 24 settembre. Tra dodici mesi andrà dunque in scena la prossima rassegna iridata del pugilato, quella nell’anno post-olimpico e con tante dubbi che aleggiano la nobile arte a livello dilettantistico.

Sarà ancora protagonista ai Giochi oppure l’avventura di Parigi 2024 sarà stata l’ultima a cinque cerchi? In un panorama sempre più avvolto dalle tenebre e caratterizzato da verdetti decisamente discutibili, la massima competizione globale cercherà di risollevarsi in una Nazione dalla grande tradizione pugilistica che però non ha mai ospitato i Mondiali.

Gli ultimi Mondiali di boxe hanno avuto luogo lo scorso anno a Tashkent (Uzbekistan), con un estremamente dubbio dominio dei padroni di casa. La kermesse si disputa ogni due anni negli anni dispari e quella del 2025 sarà la 22ma edizione maschile, con tredici categorie di peso protagoniste e l’Italia che cercherà di ottenere risultati degni di nota.