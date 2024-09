Boxe, Anthony Joshua non si ritira: “Vado a testa alta, ho riscritto la storia. Continuerò a combattere”

Una dura sconfitta da digerire per Anthony Joshua contro Daniel Dubois nella sfida in cui era in palio il titolo di Campione del Mondo IBF dei massimi di fronte ai 96000 spettatori di Wembley. Una sconfitta per KO che potrebbe segnare simbolicamente la fine della carriera ad alti livelli per il fortissimo 34enne di Watford.

Queste le sue parole in conferenza stampa dopo ciò che è accaduto ieri sera: “Rimango sempre a testa alta nonostante la sconfitta. Ho cercato di vincere e purtroppo non ci sono riuscito. In passato ho riscritto la storia della boxe britannica, rischiando e arrivando ad altissimi livelli. Ovviamente voglio continuare a combattere: noi boxer viviamo per combattere un giorno di più. Io sono un guerriero”.

Joshua ha ammesso i meriti del suo avversario: “Dobbiamo fare i complimenti a Daniel, mi tolgo il cappello di fronte a lui, oggi (ieri, ndr). Voglio comunque ringraziare la mia squadra e il mio staff per il modo in cui mi ha preparato per questo combattimento. Ho commesso alcuni errori, ma purtroppo possono succedere: il margine è labile e qualsiasi imprecisione può costare cara ai massimi livelli“.