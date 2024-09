Berrettini-Fils oggi, ATP Tokyo 2024: orario, programma, tv, streaming

Inizia il secondo turno del tabellone di singolare maschile dei Japan Open 2024 di tennis, in corso a Tokyo, in Giappone, torneo di categoria ATP 500: il programma di venerdì 27 settembre prevede sul campo principale il match tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il transalpino Arthur Fils.

Il match sarà il quarto in programma a partire dalle ore 4.00 italiane, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 11.00 italiane sul Colosseum: non ci sono precedenti tra l’azzurro ed il transalpino sul circuito maggiore.

La diretta tv di Berrettini-Fils, match del torneo di Tokyo 2024, sarà affidata a Sky Sport Uno e, in simulcast, dalla fine del match di Alcaraz a Pechino fino alle 13.00, su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP TOKYO 2024

Venerdì 27 settembre – Colosseum

Dalle ore 4.00 italiane

Jack Draper (Regno Unito) – Hubert Hurkacz (Polonia, 2)

A seguire

Mariano Navone (Argentina) – Ben Shelton (Stati Uniti, 8)

Non prima delle ore 8.30 italiane

Shelton / Thompson – Nishioka / Uesugi

Non prima delle ore 11.00 italiane

Matteo Berrettini (Italia) – Arthur Fils (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno e, in simulcast, dalla fine del match di Alcaraz a Pechino fino alle 13.00, su Sky Sport Tennis

A seguire

Brandon Nakashima (Stati Uniti, SE) – Ugo Humbert (Francia)

PROGRAMMA ATP TOKYO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

