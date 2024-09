Ben Ainslie avverte Luna Rossa: “Noi vogliamo i Kiwi. In gara dimostreremo chi siamo”

Giornata di conferenza stampa a Barcellona (Spagna). Da domani, la Finale di Louis Vuitton Cup 2024 catalizzerà l’attenzione. Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia saranno nuovamente rivali per essere degni del ruolo di sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ª America’s Cup. Il torneo di selezione, dunque, è giunto alla sfida conclusiva, che inizierà con due Match Race, in una serie al meglio delle tredici regate.

Lo skipper e timoniere Ben Ainslie di Ineos si è mostrato particolarmente sereno e determinato ai microfoni. “Ci troviamo in una competizione storica ed è un onore poter battagliare per la conquista di questo trofeo. Le motivazioni sono altissime e siamo qui per vincere. Non sta a me dire chi sia il favorito tra noi e Luna Rossa. Quello che dobbiamo fare è dimostrare chi siamo in gara“, le parole di Ainslie.

“Sono convinto che sarà una Finale di livello altissimo tra due equipaggi di grande qualità e di esperienza. Conosco Spithill e Bruni da tanto tempo e so di cosa sono capaci. Ho grandissimo rispetto per loro e siamo consapevoli della difficoltà di questa sfida. Tuttavia, è proprio da questa rivalità che si traggono ulteriori energie per dare il meglio di noi stessi ed è quello che vogliamo fare“, ha aggiunto il timoniere britannico.

“Abbiamo affrontato un percorso impegnativo, ma c’è ancora molto da fare perché noi vogliamo dare la caccia ai Kiwi e per fare questo dobbiamo passare prima da questo confronto con Luna Rossa. Le condizioni del vento non sono e non saranno semplici. Abbiamo diversi modelli meteorologici a nostra disposizione e stiamo studiando le varie situazioni per essere pronti“, ha concluso Ainslie.