Bebe Vio sul podio per la terza Paralimpiade di fila! Bronzo a Parigi 2024

La reazione della campionessa. Bebe Vio Grandis sale sul podio alle Paralimpiadi di Parigi, conquistando la quinta medaglia della carriera. Dopo la delusione per la sconfitta in semifinale, che ha stoppato la possibilità di vincere il terzo oro consecutivo, la veneta ha saputo comunque reagire, prendendosi il bronzo nel fioretto categoria B.

Una sfida per il bronzo totalmente dominata dalla campionessa azzurra. Vio ha sconfitto nettamente la sudcoreana Cho Eun Hye con un perentorio 15-2 in un assalto che ha visto la nativa di Venezia non lasciare mai spazio all’avversaria.

Sicuramente c’è il rimpianto per non essere riuscita a conquistare la medaglia d’oro, ma adesso l’attenzione di Bebe si sposta sulla prova a squadra, dove proverà insieme alle sue compagne a conquistare quel titolo paralimpico che è sfuggito sia a Rio 2016 (bronzo) sia a Tokyo 2020 (argento).

Una giornata per la scherma azzurra alle Paralimpiadi di Parigi 2024 che non è assolutamente finita. Nel fioretto maschile categoria A, infatti, ci sarà un doppio scontro Italia-Cina: il primo per il bronzo tra Emanuele Lambertini e Zhong Saichum e poi soprattutto il secondo per l’oro tra Matteo Betti e Sun Gang.