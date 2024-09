Batticuore Luna Rossa! Regata folle con American Magic: vittoria in volata per 2″, è 4-0!

Luna Rossa è più forte di American Magic: questo è il verdetto nitido e lampante che è emerso dopo i primi due giorni della semifinale di Louis Vuitton Cup. Team Prada Pirelli ha battuto gli statunitensi nelle quattro regate disputate nelle acque di Barcellona e conduce per 4-0 la serie al meglio delle nove regate: chi ne vince cinque si qualifica all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti, questo significa che il sodalizio italiano è a un solo successo dal passaggio del turno.

I ragazzi dello skipper Max Sirena potranno chiudere i conti già domani pomeriggio, quando si disputeranno altri due confronti nelle acque catalane: basterà conquistare un punto per spedire a casa la compagine a stelle e strisce, staccando così il biglietto per la sfida decisiva contro la vincente di INEOS Britannia-Alinghi (i britannici conducono per 3-0 e hanno una marcia in più rispetto agli svizzeri). Nel doppio testa a testa odierno si è vista la superiorità di James Spithill e compagni, che legittimano il punteggio in proprio favore.

Gara-4 è stata indirizzata in partenza, sotto un forte vento che soffiava a 15-16 nodi: Luna Rossa schiaccia gli avversari in fase di pre-start, vira brillantemente, è più veloce di tre nodi e mette davanti la prua, guadagnando un margine di un centinaio di metri nel primo tratto di bolina. Nella successiva poppa gli italiani si portano davanti anche di 250 metri, ma nella seconda poppa commettono una sbavatura in una strambata e subiscono il rientro di Tom Slingsby e compagni, che restano in scia.

Si inscena una regata spalla a spalla, con Luna Rossa leggermente in vantaggio nella terza bolina prima di un ultimo tratto di poppa dove gli statunitensi rimontano, Team Prada Pirelli tiene duro e vince per appena due secondi. Un applauso ad American Magic per il braccio di ferro e per la velocità nel finale, ma ancora una volta la formazione tricolore è risultata migliore e il punteggio è esplicativo della superiorità inscenata dagli italiani nelle fasi calde.

LA CRONACA DI LUNA ROSSA-AMERICA’S CUP

Luna Rossa schiaccia American Magic in partenza, viaggia bene sulla linea dello start, vira brillantemente, vola via in velocità con tre nodi in più rispetto agli avversari. Gli italiani sono in vantaggio di 50 metri e vanno verso il lato sinistro del campo di regata, poi virano seguiti all’istante dagli statunitensi. Gli uomini di Sirena percorrono l’intero lato, arrivano al boundary, virano e a quel punto Tom Slingsby e compagni devono mollare la resistenza: vanno dietro di 100 metri e al primo gate accusano sei secondi di ritardo.

Nella poppa seguente gli statunitensi provano a ridurre un po’ lo svantaggio, ma Luna Rossa risponde con un paio di buone strambate in copertura e transita al gate con 11 secondi di vantaggio. Il passaggio alle boe non è però brillante, ma la velocità in bolina di Team Prada Pirelli è rimarchevoli e il margine a metà regata è sempre di 11”. Nella seconda poppa, però, Spithill e compagni commettono una sbavatura in una strambata, American Magic si avvicina e recupera tre secondi.

In bolina le due barche navigano in separazione, ma gli americani ne hanno di più e transitano a tre secondi. Ultimo lato di poppa al cardiopalma, Luna Rossa va verso la destra e il margine è soltanto di 15 metri: American Magic cerca il ribaltone sulla sinistra, si arriva a un incrocio da brividi, gli italiani sono davanti di un soffio, passano e vanno verso la linea del traguardo (vana la protesta statunitense per la vicinanza tra gli scafi) imponendosi con appena due secondi di vantaggio.