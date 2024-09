Basket, l’Olimpia Milano raggiunge la finale in Supercoppa. Dimitrijevic subito protagonista contro Venezia

L’Olimpia Milano è la prima finalista della Supercoppa 2024. I campioni d’Italia hanno superato la Reyer Venezia per 73-62 nella prima semifinale. Una partita sempre in controllo per la squadra di Ettore Messina, che ha avuto un passaggio a vuoto ad inizio ultimo quarto, con Venezia che ha provato a rientrare in partita. In quel momento è salito in cattedra Nenad Dimitrijevic, sicuramente la miglior notizia per Messina, visto che il macedone è stato il miglior marcatore con 14 punti.

Importante anche il contributo di Nikola Mirotic con 13 punti ed anche Zach LeDay, al ritorno in biancorosso, è andato in doppia cifra con 10 punti. Per Venezia buona la prestazione degli italiani Amedeo Tessitori e Davide Casarin, che hanno rispettivamente messo a segno 12 e 10 punti.

Milano parte subito fortissimo e Ricci firma la tripla del 7-0. L’Olimpia ha il pieno controllo della partita e sono subito protagonisti i neo arrivati Nebo e Dimitrijevic (20-7). Il finale di quarto, però, vede Venezia provare ad accorciare ed un volitivo Casarin permette alla Reyer di essere sotto di otto punti alla prima sirena (20-12).

L’Olimpia ha un blackout offensivo ad inizio secondo quarto e ne approfitta una Reyer che con Kabengele e Simms arriva anche sul -3 (23-20). Ci pensa Mirotic a sbloccare dall’arco i campioni d’Italia, che aprono un parziale che li porta addirittura sul +15 con l’affondata al ferro di LeDay (35-20). All’intervallo Milano è in vantaggio 39-24.

Al rientro dalla pausa lunga Milano continua a spingere sull’acceleratore. L’Olimpia tocca il +20 con il gioco da tre punti di Mirotic (47-27). Tessitori e Munford provano a dare una scossa a Venezia, ma l’Olimpia ha il pieno controllo del match e si entra negli ultimi dieci minuti con la squadra di Messina in vantaggio 59-40.

Venezia, però, non vuole mollare e piazza un clamoroso parziale che la porta sul -9 (59-50) con Casarin e Tessitori protagonisti. Milano si aggrappa al talento di Dimitrijevic ed il macedone segna canestri pesantissimi che respingono gli assalti di Venezia. A lui si aggiunge anche Mirotic che si inventa il +13 (68-55) a quattro minuti dalla fine. Venezia prova un ultimo sussulto, ma la tripla di Bolmaro fa calare il sipario. Vince Milano 73-62.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – UMANA REYER VENEZIA 73-62 (20-12, 19-12, 20-16, 14-22)

Milano: Dimitrijevic 14, Bortolani, Tonut 4, Bolmaro 5, LeDay 10, Ricci 7, Flaccadori 5, Diop 3, Caruso, Shields 4, Nebo 8, Mirotic 13,

Venezia: Tessitori 12, Lever, Munford 4, Casarin 10, Moretti 3, Tyler 7, Janelidze, Kabengele 9, Parks 4, Wheatle 5, Simms 8