Basket femminile, Dinamo Sassari e Battipaglia impegnate nell’andata dei preliminari dell’EuroCup 2024-2025

Inizia la stagione europea 2024-2025 del basket femminile tricolore! Ad inaugurare la campagna internazionale sono la Dinamo Sassari Women e la PB63 Battipaglia, impegnate nell’andata dei preliminari di EuroCup tra domani mercoledì 18 e giovedì 19 settembre – le gare di ritorno sono in programma la settimana prossima a campi invertiti – che danno accesso alla fase a gironi della seconda competizione continentale per importanza.

La Dinamo vola in Grecia per affrontare le elleniche del Giannina (palla a due domani sera alle 19:30 ora italiana, con il ritorno tra circa una settimana al PalaSerradimigni), con la squadra sarda che vuole provare ad entrare nuovamente nei raggruppamenti dell’EuroCup dopo il buon percorso dello scorso anno quando Sassari arrivò fino agli ottavi di finale. Coach Antonello Restivo, attraverso il sito della società sassarese, ha presentato così la sfida: “Affrontiamo una competizione a cui teniamo molto, abbiamo dimostrato negli ultimi tre anni di giocare sempre a testa alta e di uscire dal torneo avendo dato tutto”. L’allenatore ha parlato poi del roster rinnovato: “Abbiamo cambiato un po’ assetto rispetto all’ultima stagione inserendo Diallo in mezzo all’area e allungando le rotazioni con due ragazze giovani ma già esperte come Natali e Pastrello”. Questo invece il commento sulla squadra greca: “Giannina è una squadra molto pericolosa, tre americane di livello, un telaio con giocatrici greche che si conoscono bene e hanno fatto la storia del club, non sarà facile, ma ce la giocheremo fino in fondo”. Coach Restivo può contare su una capitana forte come Debora Carangelo e su un terminale offensivo importante come Toffolo, con gli innesti di Sparkle Taylor e del duo azzurro composto da Pastrello e Natali che si sono ben comportante in pre-season. Le greche del Giannina vogliono ben figurare di fronte al pubblico di casa per staccare il pass per la fase a gironi, forti della firma di giocatrici straniere come Janika Griffith-Wallace, Jilian Archer e Kernal Desiray con esperienze anche importanti a livello college. Chiavi del gioco affidate alla playmaker svedese Felicia Dourva, con la veterana Dina Sarigiannidou a guidare la squadra da autentica veterana (34 anni e al Giannina dal 2013).

Discorso diverso invece per l’O.ME.P.S. Battipaglia, che al PalaZauli giovedì sera ospita le spagnole del Baxi Ferrol (ore 20:30, con il ritorno previsto giovedì prossimo in terra iberica) nel debutto in una competizione europea come l’EuroCup. Le campane lo scorso anno hanno ottenuto la permanenza in Serie A1 passando per i play-out, quindi il potersi affacciare su un palcoscenico importante come quello del ‘Vecchio Continente’ è motivo di grande orgoglio per la polisportiva della cittadina alle porte di Salerno. Favori del pronostico per le spagnole, forti di un mix di esperienza e talento grazie al trio americano composto da Jori Davis, Mimi Collins e Moira Joiner che vuole ben figurare in Europa. Da tenere sotto stretta osservazione anche la giovane spagnola Noa Morro, che vorrà sicuramente mettersi in mostra per entrare nelle rotazioni del coach. Dall’altra parte anche Battipaglia ha operato sul mercato nelle settimane scorse, con coach Serventi che ha a disposizione un roster giovanissimo (con un’età media di 22 anni e mezzo) dove spicca un talento tricolore come Francesca Baldassare ben coadiuvata dall’ala forte Marie Benson arrivata pochi giorni fa e dall’americana Unique Drake alla prima esperienza da professionista dopo aver ben figurato a livello college. Il coach campano ha commentato così, sul sito della società, l’imminente impegno europeo: “Incontreremo il Baxi Ferrol, una squadra molto forte, la più ostica tra quelle che potevamo pescare al sorteggio perché le compagini spagnole sono notoriamente caratterizzate dall’avere un gran ritmo e loro l’anno scorso hanno fatto molto bene in un campionato, quello spagnolo appunto, che è sicuramente ai vertici, tra i più importanti e competitivi del continente europeo”.