ATP Tokyo 2024, Nishikori continua il suo sogno in casa. Avanti Rune, Machac elimina Paul

Si sono delineati anche gli ultimi quarti di finale dell’ATP 500 di Tokyo. Prosegue il sogno in casa di Kei Nishikori, che proprio davanti al proprio pubblico rinasce e prova a tenere in vita la speranza di vincere per la terza volta il torneo. Il giapponese non raggiungeva i quarti a livello ATP dal 2021 (torneo di Washington) e lo ha fatto superando in due set l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-2 6-3.

Adesso Nishikori affronterà Holger Rune, che si è anche lui ritrovato in quel di Tokyo dopo un periodo davvero molto complicato. Il danese ha sconfitto un altro giapponese negli ottavi, Yoshihito Nishioka, sempre in due set per 6-2 6-4.

Continua l’ottima stagione del giovane americano Alex Michelsen. Lo statunitense centra il secondo quarto di finale stagione in un ATP 500, battendo l’australiano Christopher O’Connell con il punteggio di 6-1 6-4 dopo un’ora e venti minuti di gioco.

Non ci sarà il derby a stelle e strisce nei quarti, visto che la sorpresa di giornata arriva dal ceco Tomas Machac. Il numero 34 del mondo ha superato in rimonta l’americano Tommy Paul, testa di serie numero cinque, con il punteggio di 2-6 6-3 7-6.

RISULTATI ATP TOKYO 2024 (28 SETTEMBRE)

Machac (Cze) b. Paul (Usa) 2-6 6-3 7-6

Michelsen (Usa) b. O’Connell (Aus) 6-1 6-4

Nishikori (Jpn) b. Thompson (Aus) 6-2 6-3

Rune (Den) b. Nishioka (Jpn) 6-2 6-4