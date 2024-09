ATP Tokyo: Rune si salva, pazzesco successo per Fils. Brilla Machac, ritiro per Draper

Giornata di quarti di finale dell’ATP 500 di Tokyo con alcuni match che sulla carta erano estremamente interessanti e hanno visto un ottimo livello di gioco. Tutto si è aperto con la vittoria di Tomas Machac per 7-6(2) 6-3 contro Alex Michelsen. In grande spolvero il giocatore ceco, molto presente in tutte le parti del gioco, specie nei pressi della rete: anche al servizio è stato molto solido.

Affronterà Ugo Humbert che ha approfittato del ritiro di Jack Draper sul 7-5 2-1. Per il britannico dolore agli addominali dal 4-4 del primo set. Primo parziale che era stato sulle montagne russe, con il francese prima avanti e poi sotto di un break e infine riuscito a vincere il parziale con un break nel dodicesimo gioco.

A spiccare è il successo di Holger Rune in battaglia contro Kei Nishikori con il punteggio di 3-6 6-2 7-5 in due ore e un quarto. Un match decisamente difficile per il danese che questa settimana sta ritrovando un buon tennis: l’approccio è stato sbagliato e il giapponese non si è fatto pregare, brekkando subito e di fatto chiudendo il parziale inaugurale.

Il numero 14 del mondo ha poi reagito, dominato il secondo set con il suo tennis offensivo, sembrava averne di più nel terzo, poi non ha preso un vantaggio e ha subito un break. Sotto 3-4 ha chiesto un medical time out tattico, al servizio sul 3-5 ha annullato un match point e, complice la tensione accusata da Nishikori, è riuscito a ribaltare tutto.

Rune che affronterà Arthur Fils che nell’ultimo match ha battuto Ben Shelton con il punteggio di 7-5 6-7(5) 7-6(2) Lo statunitense ha provato per gran parte dell’incontro a tenere botta con il servizio, ma ha fatto decisamente più difficoltà del solito con questo colpo, grazie anche alla grande esplosività e prontezza del francese in risposta. Tutto sembrava deciso sul 7-6 6-5, ma al servizio Fils ha sprecato due set point, poi ha perso il tiebreak ben giocato anche in difesa da Shelton e ha cominciato ad accusare dei crampi. Un terzo set incredibile con entrambi sfiniti, vinto dal transalpino che aveva dilapidato anche un break di vantaggio.