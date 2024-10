ATP Tokyo, Arthur Fils batte Humbert per la prima volta ed è campione in Giappone

È Arthur Fils a portarsi a casa il torneo di Tokyo. Il ventenne di Metz si porta a casa il terzo titolo della propria carriera, il secondo ATP 500 dopo quello di Amburgo, infliggendo il primo stop in finale in carriera al connazionale Ugo Humbert, che non aveva mai battuto in carriera: gli ci è voluto un match fiume, chiuso sul 5-7 7-6 6-3 in oltre tre ore per poter esultare sul cemento giapponese, in una sfida decisa dai dettagli.

Dopo quattro giochi interlocutori arrivano le prime palle break della partita. Fils è il primo a passare in vantaggio nel quinto gioco ma Humbert trova la forza di controbattere immediatamente e salvare altre quattro chance di break tra nono e undicesimo gioco. E ovviamente, per la legge non scritta delle possibilità non sfruttate, arriva un altro gioco bruttino al servizio di Fils che si ritrova sotto di un set.

Ma le cose per il ventenne non sembrano mettersi al meglio all’inizio del secondo set, quando non sembra mobilissimo sulla caviglia ieri acciaccata al termine del match con Rune. Ha bisogno dell’intervento del fisioterapista e trova forza nel pubblico, che inizia ad incitarlo; si trascina al tiebreak, che sembra volgere verso Humbert che ha anche un match point.

Ma Fils cambia l’inerzia della partita annullandolo con un passantone in corsa da antologia. I due punti successivi sono giocati con gran spinta e arriva un altro minibreak per portare la contesa al terzo. E Humbert inizia a tremare: si salva nel secondo e nel sesto gioco, ma nell’ottavo subisce l’esuberanza del suo avversario, che lo brekka e chiude la sfida con un ace.

Fils ottiene più palle break, 9 a 7, e fa fruttare il suo tennis più aggressivo: sono 38 i vincenti rispetto ai 34 di Humbert, e compie anche meno errori non forzati, 48 a 53. grazie anche ai suoi 50 punti in risposta.