ATP Tokyo 2024, Mattia Bellucci esce di scena contro Jack Draper

Non c’è storia a Tokyo. Mattia Bellucci può ben poco contro Jack Draper nel primo turno del tabellone principale del torneo ATP di Tokyo: il semifinalista degli US Open si impone con un agevole 6-4 6-2 ed accede al secondo turno, in cui affronterà Hubert Hurkacz. L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, si consola con l’accesso, seppur virtuale e temporaneo, in top 100 risultando al momento il numero 99 delle classifiche.

Avvio equilibrato e senza troppi scossoni, con i primi quattro giochi che scorrono via senza particolari patemi per entrambi, ma nel quinto gioco sale in cattedra il maggior tonnellaggio del britannico, che si prende il break alla seconda chance. Questa rimane l’unica opportunità di tutta la frazione: Draper non lascia spazi a Bellucci, che vince solo due scambi in risposta nei tre giochi successivi, e il set scorre via facilmente.

E nel secondo le cose vanno ancora peggio per Mattia, che perde la bussola nel cuore della frazione. Terzo e quinto gioco sono sfavorevoli all’azzurro, che perde due volte in fila il servizio e ritrovandosi sotto per 5-1 nella frazione; impossibile recuperare con un Draper così solido, che non trema e chiude i conti in settanta minuti.

Partita con tanti errori per Mattia, ben 25 totali, che quasi doppiano i vincenti, 12 alla fine. E soprattutto non è mai riuscito a essere incisivo, racimolando solo otto punti in risposta senza guadagnarsi palle break contro le sei da lui concesse.