ATP Tokyo 2024, Luca Nardi e Matteo Bellucci avanzano all’ultimo turno delle qualificazioni

Due su due per l’Italia alle qualificazioni del torneo ATP di Tokyo. Grazie alle vittorie di stanotte, Luca Nardi e Matteo Bellucci sono ad una sola partita dall’entrare nel tabellone principale, andando così a fare compagnia a Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Matteo Berrettini, già ai nastri di partenza del torneo sul cemento giapponese.

Passeggiata di salute per Luca, che non ha avuto problemi contro la wild card casalinga Rei Sakamoto, classe 2006 e numero 778 delle classifiche mondiali; comodo il 6-3 6-1 per l’azzurro, concretizzatosi in un’ora e spiccioli. Ora però l’asticella si alza con Botic van de Zandschulp, che ha avuto però qualche problema di troppo con l’altro nipponico Yosuke Watanuki.

Molto più complicato il compito di Bellucci, che aveva però un avversario assai più di rango nel francese Alexandre Muller, il numero 3 del tabellone cadetto; partita durissima, da quasi due ore e mezza, in cui il ventitreenne nato a Busto Arsizio cancella la batosta presa da Zhizhen Zhang ad Hangzhou e si impone con il punteggio di 4-6 6-2 7-6, confermando la sua voglia di non mollare mai un centimetro.

L’ingresso nel tabellone principale significherebbe riavvicinare la top 100, da cui sarebbe fuori in proiezione di soli tre posti settimana prossima. Per Matteo ci sarà sicuramente una insidia australiana: il suo avversario sarà uno tra Aleksandar Vukic e Rinky Hijikata, che si sfideranno nella mattinata italiana.