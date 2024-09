ATP Tokyo 2024: avanti Shelton e Humbert, Draper batte Hurkacz nel giorno dei guai fisici di Berrettini

Giornata non troppo lunga, all’ATP 500 di Tokyo, ma non per questo meno significativa. Lo è, se non altro, per i colori italiani, ma per le ragioni sbagliate, dal momento che c’è preoccupazione per l’infortunio agli addominali di Matteo Berrettini, costretto a ritirarsi pochi minuti dopo aver vinto il primo set contro il francese Arthur Fils.

Toccherà così al classe 2004 transalpino giocarsela con Ben Shelton: per l’americano successo non difficile contro l’argentino Mariano Navone, giunto con i galloni della seconda vittoria sul circuito maggiore lontano dalla terra rossa, con il punteggio di 6-4 6-3.

Nella parte bassa del tabellone, invece, a piazzare il colpo relativo è Jack Draper. Relativo perché il britannico, su un veloce come quello di Tokyo, può competere tranquillamente con molti dei migliori: in questo caso è Hubert Hurkacz a cedere. Il polacco esce subendo un 6-4 6-4.

Molto più facile, invece, il compito di Ugo Humbert, che a fine giornata nipponica porta a due i francesi ai quarti grazie al 6-3 6-2 sull’USA Brandon Nakashima. Domani continueranno le speranze giapponesi di un derby locale ai quarti di finale: tra Kei Nishikori e Yoshihito Nishioka e l’obiettivo ci sono rispettivamente l’australiano Jordan Thompson e il danese Holger Rune.