ATP Shanghai, quattro italiani teste di serie nel Masters1000 asiatico: Sinner guida il gruppo tricolore

Dal 2 al 13 ottobre il Masters1000 di Shanghai sarà l’ultimo grande torneo dello swing asiatico. Per i tennisti un impegno di non poco conto, tenendo conto delle fatiche accumulate a Pechino e a Tokyo. Non sorprende, quindi, che già nel corso di queste giornate vi siano state delle rinunce per l’evento cinese. È il caso, per esempio, del vincitore dell’anno scorso, Hubert Hurkacz.

In questo contesto, sono quattro i tennisti nel roster dei “magnifici 32”. Jannik Sinner guida le fila in qualità di n.1 del seeding, mentre Lorenzo Musetti è n.16, Flavio Cobolli n.29 e Matteo Arnaldi n.30. In attesa di comunicazioni ufficiali, la testa di serie n.2 è il tedesco Alexander Zverev, ma lo stato di salute del teutonico (polmonite) fa dubitare che possa essere presente a Shanghai.

Se Sascha dovesse esserci, allora Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sarebbero n.3 e n.4 del seeding e uno dei due potrebbe capitare nella parte di tabellone di Sinner. Un elenco che quindi potrebbe avere degli aggiornamenti, tenuto conto anche delle problematiche sempre fisiche del bulgaro Grigor Dimitrov e del greco Stefanos Tsitsipas. Pertanto, la lista attuale delle teste di serie va presa come riferimento fino a un certo punto.

Di seguito l’elenco:

TESTE DI SERIE SHANGHAI

1. Jannik Sinner

2. Alexander Zverev

3. Carlos Alcaraz

4. Novak Djokovic

5. Daniil Medvedev

6. Andrey Rublev

7. Taylor Fritz

8. Casper Ruud

9. Grigor Dimitrov

10. Stefanos Tsitsipas

11. Tommy Paul

12. Holger Rune

13. Frances Tiafoe

14. Sebastian Korda

15. Ben Shelton

16. Lorenzo Musetti

17. Ugo Humbert

18. Jack Draper

19. Félix Auger-Aliassime

20. Alejandro Tabilo

21. Alexei Popyrin

22. Arthur Fils

23. Sebastián Báez

24. Alexander Bublik

25. Karen Khachanov

26. Nicolás Jarry

27. Jordan Thompson

28. Francisco Cerúndolo

29. Flavio Cobolli

30. Matteo Arnaldi

31. Tomas Machac

32. Tomás Martín Etcheverry