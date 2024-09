ATP Shanghai 2024, Mattia Bellucci approda al turno decisivo delle qualificazioni

L’unico italiano al via delle qualificazioni dello Shanghai Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 scattato nell’omonima città cinese, Mattia Bellucci, accede al turno decisivo del tabellone cadetto. L’azzurro, accreditato della settima testa di serie, piega il nipponico Yuta Shimizu con lo score di 7-5 7-6 (2) in un’ora e cinquanta minuti di gioco. Domani la sfida che vale il main draw sarà contro il russo Aslan Karatsev, numero 17 del seeding.

Nel primo set l’azzurro cede il servizio ai vantaggi nel terzo game ed il giapponese ne approfitta per scappare via sul 3-1. Il nipponico conferma lo strappo senza particolari patemi e non concedendo occasioni di rientro all’azzurro fino al decimo game, quando va a servire per il set. Shimizu nella circostanza, invece, va sotto 0-40, ed alla seconda occasione deve capitolare. Bellucci riequilibra la contesa e poi passa a condurre, operando infine il break decisivo, sfruttando il secondo set point, ai vantaggi del dodicesimo game, lungo 18 punti, per il 7-5 in 55 minuti.

Nella seconda partita i servizi sono dominanti e soltanto in due circostanze si va ai vantaggi: nel nono game l’azzurro si fa rimontare dal 40-15, ma si salva senza offrire break point, mentre nel dodicesimo gioco il nipponico deve salvare un match point sul 30-40 prima di portare la frazione al tiebreak. Bellucci scappa subito sul 2-0 e poi dal 2-1 infila quattro punti consecutivi, che lo portano sul 6-1, con 5 match point a disposizione: l’azzurro può giocare i primi due al servizio e proprio il secondo è quello buono per chiudere i conti sul 7-2 in 55 minuti.

Le statistiche premiano l’azzurro, che si aggrappa al servizio nei momenti cruciali, mettendo a segno ben 10 ace. Bellucci firma più vincenti, 20 contro 18, e concede meno gratuiti, 39 contro 47, vincendo nel complesso 10 punti in più dell’avversario, 86-76. Il tennista italiano converte 2 delle 5 palle break complessive avute a disposizione in 3 game diversi e ne concede una sola all’asiatico ad inizio match. Bellucci fa meglio di Shimizu sia con la prima, 75%-68%, sia con la seconda, 57%-48%.