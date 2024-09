ATP Pechino, Sinner impiega un set per carburare, poi non lascia scampo a Jarry in rimonta

Un primo set di assestamento, poi Jannik Sinner si scatena e si qualifica per il secondo turno dell’ATP 500 di Pechino. L’altoatesino ha sconfitto in tre set in rimonta il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 dopo un’ora e cinquantasei minuti di gioco. Il numero uno del mondo affronterà ora il vincente del match tra lo svizzero Stan Wawrinka ed il russo Roman Safiullin, che è subentrato come lucky loser al ritirato Jan-Lennard Struff.

Una partita che ha visto Sinner conquistare l’82% dei punti con la prima di servizio. Il numero uno del mondo ha concluso con quindici vincenti e undici errori non forzati. Dall’altra parte a Jarry non sono bastati 12 ace e 27 vincenti, commettendo addirittura 46 errori non forzati.

Inizio di partita dove si segue l’andamento dei turni di servizio. Si arriva al settimo gioco con Jarry che riesce a procurarsi due palle break dopo un fantastico dritto incrociato. Sulla prima il cileno sbaglia di rovescio, mentre sulla seconda trova la risposta vincente che lo porta sul 4-3 in suo favore. Nel decimo game Jannik riesce ad arrivare ai vantaggi, ma Jarry si aggrappa alla prima e con un ace va a chiudere la prima frazione sul 6-4.

Sinner mette subito da parte il set perso e riparte nella seconda frazione trovando praticamente subito il break. Nel secondo game Jannik si porta sullo 0-40 e con tre palla break in suo favore. Jarry annulla le prime due, ma sulla terza arriva l’errore di dritto del cileno. Da quel momento si segue l’andamento dei turni di servizio, con Sinner che non concede nulla all’avversario, prendendosi il secondo set per 6-3.

Partenza lanciata del numero uno del mondo anche nel terzo set. Il break arriva in apertura con Sinner che chiude il game con un pregevole passante di rovescio. La parola fine sul match viene posta nel quinto gioco da Jannik, che si procura due palle break e alla prima trova un gran dritto vincente sulla riga. Sinner strappa ancora il servizio a Jarry nel settimo game, salva tre palle break nel sesto game e chiude sul 6-1, qualificandosi per il secondo turno.