ATP Pechino, Medvedev fatica ma passa, avanza Lehecka che troverà Sinner

Giornata dedicata ai primi ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino. Un sabato nel quale la notizia che ha scosso il mondo del tennis e in particolare gli appassionati italiani, è stata quella dell’appello della WADA per la doppia positività di Jannik Sinner, che potrebbe valere una squalifica per il numero uno del mondo. Sinner che è una roccia dal punto di vista mentale, è sceso in campo e ha vinto in rimonta contro Roman Safiullin.

L’azzurro affronterà ai quarti di finale Jiri Lehecka: il ceco ha sconfitto in tre set Roberto Bautista Agut con il punteggio di 3-6 6-2 6-1. Lo spagnolo, dopo un primo set di alto livello, si è sciolto, pagando tutte le fatiche accumulate partendo dalle qualificazioni. Una sfida insidiosa, considerando anche lo stato con cui arriva Sinner, che ha lasciato set sia al primo che al secondo turno.

Continua a vincere Flavio Cobolli che ha lasciato soli sei game a Pavel Kotov e troverà ai quarti di finale Daniil Medvedev che non ha avuto vita facile, ma ha superato Adrian Mannarino con il punteggio di 7-6(6) 6-2 annullando un set point nel primo set e avendo più di un passaggio a vuoto al servizio.