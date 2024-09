ATP Pechino, Flavio Cobolli cancella un match-point e batte Bublik al primo turno!

Una vittoria di qualità. Flavio Cobolli (n.32 del ranking), nonostante l’impegno della Laver Cup e i pochi allenamenti sul cemento di Pechino (Cina), ha sconfitto il kazako Alexander Bublik (n.26 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-1 7-6 (4). Una partita complicata, con Bublik che ha alternato momenti di grande ispirazione ad altri di vuoto e bravo il giovane tennista romano a rimanere lì, salvando una palla match nel decimo game del terzo parziale e prevalendo nel tie-break. Cobolli, dunque, affronterà nel secondo turno dell’ATP500 il russo Pavel Kotov.

Nel primo set l’avvio è equilibrato: Cobolli ottiene tanti punti dal suo dritto, mentre Bublik con il servizio ha diversi quindici “gratuiti”. Nel quinto game due doppi falli di Flavio agevolano l’avversario, che va avanti di un break. Il nostro portacolori non si muove come al solito e non è lucido nelle scelte. Con il carattere però compensa alla grande, trovando il contro-break nell’ottavo. La battuta non sostiene il classe 2002 del Bel Paese come dovrebbe e il nuovo break nel nono gioco è la conseguenza. Sullo score di 6-4 la frazione sorride al n.26 del ranking.

Nel secondo set la musica cambia. Cobolli, cancellata con determinazione una palla break, in apertura, eleva il numero di prime di servizio in campo e può giocare con i piedi dentro il campo. Il kazako, invece, inizia a innervosirsi e un po’ esce dalla partita. Diversi errori dall’eccentrico Bublik e il doppio break nel secondo e quarto gioco è frutto di questo. Sullo score di 6-1, il parziale è azzurro.

Nel terzo set il n.26 ATP è inavvicinabile in battuta e Flavio non può fare altro che stringere i denti. È il caso del decimo game quando, per qualche errore di troppo, concede un palla match all’avversario. Con le spalle al muro emergono le qualità dell’italiano che si salva e trascina il kazako al tie-break. Parte male Cobolli con un dritto affossato in rete e conseguente contro-break, ma in risposta c’è la chiave per il giocatore tricolore. Bublik viene a rete per accorciare gli scambi e Cobolli gli fa giocare volée molto scomode che portano al ribaltamento della situazione. Con un ace di classe, Flavio conquista il successo sul 7-4.