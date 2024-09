ATP Pechino, Carlos Alcaraz prosegue nel percorso netto e approda in semifinale: Khachanov ko in due set

Carlos Alcaraz continua nel suo percorso netto nell’ATP500 di Pechino. Sul cemento cinese, il n.3 del mondo si è imposto con il punteggio di 7-5 6-2 contro il russo Karen Khachanov (n.27 del ranking). Una partita che è stata sul filo nel primo parziale, ma dal secondo la differenza tra i due è stata molto evidente e per Carlitos non ci sono stati problemi. Penultimo conquistato, dunque, e sfida contro l’altro russo Daniil Medvedev, a segno nella partita che l’ha visto opposto a Flavio Cobolli.

Nel primo set Khachanov si trova in apertura a gestire una palla break, ma ben supportato dal servizio si salva. È poi lui ad avere una possibilità nel turno in battuta dello spagnolo, ma anche il funambolo di Murcia è molto lucido. Nel gioco successivo, l’allievo di Juan Carlos Ferrero mette la freccia, avendo sulla racchetta ben tre palle break e sfruttando la situazione. In maniera, però, inattesa l’iberico non è così attento nella gestione degli scambi e mette nelle condizioni il russo di tornare in auge. Il contro-break si concretizza. Si entra nella sfida punto a punto e lo spagnolo dimostra di avere più armi nel proprio bagaglio tecnico. Nel nono game Khachanov miracolosamente tiene il turno in battuta, annullando tre palle break, ma nell’undicesimo capitola e sul 7-5 la frazione è del n.3 ATP.

Nel secondo set l’equilibrio è rotto nel quinto game: Alcaraz fa partire alcuni dei suoi vincenti e il break è cosa fatta. Gioca a braccio sciolto l’iberico ed entra nella modalità “ingiocabile”. Khachanov subisce un altro break e alza bandiera bianca sullo score di 6-2, non riuscendo a far suo alcun quindici nell’ottavo gioco di questa sfida sul cemento cinese.

Dando uno sguardo alle statistiche, desta sensazione il 68% dei punti vinti da Alcaraz con la seconda di servizio, rispetto al 38% del russo, che ha ottenuto anche meno punti con la prima (64% rispetto al 76%). Nel rapporto vincenti/errori gratuiti, l’iberico ha concluso con 26/27, mentre l’avversario con 14/25. In altre parole, match con il marchio di Carlitos.