ATP Pechino, Alcaraz e Medvedev senza problemi, Safiullin troverà Sinner, immarcescibile Bautista Agut

Giornata di primi turni dell’ATP 500 di Pechino che ha visto alcuni big debuttare come Alcaraz e Medvedev. Non ci sono state particolari sorprese e i match sono andati via in maniera relativamente veloce.

Buono è stato l’esordio di Carlos Alcaraz contro Giovanni Mpetshi Perricard: un doppio 6-4 per regolare il big server francese che ha ceduto il servizio due volte, in entrambi i casi in cui ha concesso palla break. Lo spagnolo non è stato perfetto, ha accusato un po’ di fatica dalla Laver Cup, ma è stato comunque lucido nei momenti importanti della partita. Affronterà agli ottavi di finale Tallon Griekspoor.

Pochi problemi anche per Daniil Medvedev che ha sconfitto 6-3 6-4 Gael Monfils: il francese ha regalato qualche momento di spettacolo, ma non ha trovato le armi per per contrastare il russo che ha avuto un passaggio a vuoto al servizio in entrambi i set, ma comunque ha gestito la situazione. Troverà Adrian Mannarino.

Si è deciso l’avversario di Jannik Sinner visto che Roman Safiullin ha regolato 6-3 6-4 Stan Wawrinka non perdendo mai il servizio: 11 ace e ben 31 punti vinti su 37 con la prima di servizio contro lo svizzero che ha pagato una condizione fisica non eccelsa. Interessante sarà l’ottavo tra Cerundolo e Khachanov: l’argentino ha avuto la meglio del giovane Jakub Mensik per 7-6(4) 6-1, mentre il russo ha battuto 6-4 6-4 Roberto Carballes Baena che era stato ripescato dalle qualificazioni come lucky loser.

Anche Lorenzo Musetti ha superato il turno battendo in tre set faticando contro il brillante belga Zizou Bergs e affronterà il cinese Bu Yunchaokete che ha vinto il derby contro Shang Juncheng per 6-7(3) 6-2 6-4 in due ore e mezza: uno Shang stanco dopo il titolo vinto a Chengdu. Avanti l’immarcescibile Roberto Bautista Agut, vincente per 6-3 6-4 su Arthur Rinderknech. In chiusura di giornata vincono Andrey Rublev e Alejandro Davidovich Fokina, entrambi in tre set su Carreno-Busta e Zhang.