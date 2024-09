ATP Pechino 2024, Carlos Alcaraz domina Griekspoor e accede ai quarti di finale

Pratica chiusa agevolmente e qualificazione ai quarti di finale per Carlos Alcaraz nell’ATP 500 di Pechino. Il tennista spagnolo ha sconfitto nettamente in due set l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-1 6-2 in appena 57 minuti di gioco. Davvero una prestazione eccezionale quella del numero tre del mondo, che ha davvero dominato l’avversario ed ora attende il russo Karen Khachanov.

Semplicemente incredibile il rendimento di Alcaraz con la prima di servizio, colpo con cui non ha perso nemmeno un punto (23/23), chiudendo anche con 4 ace e senza concedere palle break. Sono 19 i vincenti da parte dello spagnolo contro i soli 2 dell’olandese, che invece ha commesso 24 errori non forzati contro 16.

Alcaraz mette il suo timbro sulla partita fin dai primi game. Lo spagnolo domina il gioco e strappa il servizio all’olandese nel secondo e quarto game, con la seconda volta addirittura a zero. Griekspoor finalmente riesce a tenere un turno in battuta, ma ad Alcaraz cambia pochissimo visto che chiude sul 6-1.

Il copione della partita è lo stesso anche nel secondo set. Alcaraz ottiene il break nel terzo e quinto game, scappando agevolmente sul 4-1. Lo spagnolo ha anche un match point nel settimo game, ma non riesce a sfruttarlo. Poco importa, visto che Alcazar conclude il game successivo per 6-2 e vola ai quarti.