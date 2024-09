ATP Hangzhou, Zhizhen Zhang contro Bellucci negli ottavi. Vincono Nishioka e Shevchenko

Definito il quadro dei qualificati agli ottavi di finale dell’ATP250 di Hangzhou (Cina). Sul cemento asiatico, Mattia Bellucci ha tenuto alto il vessillo italico piuttosto degnamente, piegando sullo score di 6-4 6-0 il russo Aslan Karatsev. Sul cammino del nostro portacolori ci sarà il padrone di casa Zhizhen Zhang.

La testa di serie n.6 del torneo ha sofferto più del previsto contro il qualificato kazako Denis Yevseyev (n.207 ATP), piegato sul punteggio di 6-2 1-6 6-4. Una partita complicata si preannuncia per Bellucci, che dovrà fare appello a tutte le proprie risorse per battere il n.48 del ranking.

Vittorie anche per il giapponese Yoshihito Nishioka e il kazako Alexander Shevchenko. Il nipponico (n.54 del ranking) si è imposto per 6-4 6-2 contro il tedesco Maximilian Marterer (n.105 del mondo) e negli ottavi affronterà il croato Marin Cilic, che ha mostrato segnali di vitalità dopo tanti problemi fisici e forfait. Missione compiuta anche per Shevchenko (n.58 del mondo) contro l’argentino Marco Trungelliti (n.138 ATP) con un doppio 6-1. Il kazako giocherà contro il connazionale Mikhail Kukushkin (n.112 ATP) un derby che metterà in palio i quarti di finale.

Prosegue l’avventura cinese anche per Roberto Carballes Baena e per Rinky Hijikata. Il spagnolo (n.55 ATP) ha prevalso contro il francese Corentin Moutet (n.69 del mondo) per 7-6 (6) 6-1 e negli ottavi se la vedrà contro il lucky loser americano Mitchell Krueger. L’australiano (n.81 del ranking) l’ha spuntata contro il bosniaco Damir Dzumhur (n.86 ATP) per 2-6 7-6 (6) 6-2 e nel prossimo turno giocherà contro l’ungherese Fabian Marozsan (n.7 del seeding).

A conclusione, è arrivata l’affermazione del wild card cinese Bu Yunchaokete (n.124 ATP) contro il transalpino Hugo Gaston (n.77 del mondo) per 7-5 6-3. Il cinese sarà il prossimo avversario del russo Karen Khachanov (n.2 del seeding). Coleman Wong (n.141 ATP) è diventato il primo giocatore di Hong Kong a vincere un match nel circuito professionistico dal 1972, visto il ritiro del cinese Wu (6-3) e nel prossimo round sarà il rivale dello statunitense Brandon Nakashima (teste di serie n.4).