ATP Hangzhou, Rune e Khachanov le stelle. C’è anche Darderi

Dopo la settimana dedicata alla Coppa Davis, si torna a giocare in giro per il mondo. Siamo nel finale di stagione tennistico, che si svolge tutto sul cemento; si parte con il torneo di Hangzhou, terza edizione di quello che nel 2019 e nel 2023 è stato il torneo di Zhuhai. Un 250 che fa molto comodo per la trasferta asiatica, che si chiuderà con il 1000 di Shanghai.

Lo scorso anno fu Karen Khachanov a portarsi a casa il titolo, e il russo ci proverà di nuovo, come secondo giocatore del seeding. Avanti a lui Holger Rune, ancora alla ricerca della migliore versione di sé in un 2024 in cui ha avuto davvero poche, pochissime occasioni per poter brillare.

Fra le teste di serie del torneo ci sarà Luciano Darderi. L’azzurro sta tirando un po’ il fiato dopo un’annata di gran livello, ma ha bisogno di alzare un po’ il livello sul cemento per potersi confermare un giocatore in grado di attentare la top 20. Avanti a lui, oltre ai già citati Rune e Khachanov, il solo Tomas Martin Etcheverry.

Poi tanti giocatori insidiosi come Brandon Nakashima, Fabian Marozsan, Yoshihito Nishioka, Alexander Shevchenko e Dusan Lajovic. Ma le cose possono cambiare in fretta: l’inizio del torneo è previsto il prossimo 18 settembre e potrebbero anche esserci altre cancellazioni.