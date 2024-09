ATP Hangzhou 2024: semifinale cinese tra Zhang e Bu. Cilic continua il rientro da sogno, avanti Nakashima

Fanno festa i padroni di casa nell’ATP 250 di Hangzhou. Clamorosa semifinale tutta cinese con Zhizhen Zhang e Bu Yunchaokete che si affronteranno per l’ultimo atto. Zhang ha superato nei quarti di finale lo spagnolo Roberto Carballes Baena con un duplice 6-3 dopo poco meno di un’ora e un quarto. Sicuramente il numero 48 del mondo partirà favorito con il connazionale, andando a caccia della prima finale ATP della carriera.

Un vero e proprio sogno quello di Bu. Il numero 124 della classifica mondiale ha raggiunto per la prima volta le semifinali nel circuito maggiore. Il cinese ha superato il veterano kazako Mikhail Kukushkin in due set nettamente per 6-4 6-2.

Nell’altra semifinale si affronteranno, invece, Brandon Nakashima e Marin Cilic. L’americano ha sconfitto in due set l’australiano Rinky Hijikata con il punteggio di 7-5 6-3; mentre il croato sta vivendo un incredibile ritorno nel circuito. Cilic, infatti, non giocava dal torneo di Buenos Aires a febbraio e proprio a Chengdu si è spinto fino alla semifinale, annullando anche due match point al giapponese Uchiyama per 6-2 6-7 7-6 dopo una battaglia di quasi tre ore.

RISULTATI ATP HANGZHOU 2024 (22 SETTEMBRE)

Nakashima (Usa) b. Hijikata (Aus) 7-5 6-3

Cilic (Cro) b. Uchiyama (Jpn) 6-2 6-7 7-6

Bu (Chn) b. Kukushkin (Kaz) 6-4 6-2

Zhang (Chn) b. Carballes Baena (Esp) 6-3 6-3