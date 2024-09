ATP Hangzhou, la rinascita di Cilic. Rune: crisi senza fine

Si allinea il tabellone dell’ATP 250 di Hangzhou (Cina) agli ottavi di finale. Una giornata che ha visto da una parte una rinascita, quella di Marin Cilic, e dall’altra l’ennesimo attestato dello stato di crisi, quello di Holger Rune.

Rune che ha annunciato da pochissimo l’arrivo di un nuovo coach “part-time” per questa stagione asiatica, ossia Benjamin Ebrahimzadeh, ma i risultati, almeno a giudicare da questa prova, non stanno arrivando, anzi.

Il danese viene sconfitto dal giapponese Yasutaka Uchiyama con il punteggio di 7-5 6-4, commettendo una valanga di errori gratuiti e giocando un match di qualità tennistica infima. Non solo: ha sciupato anche i pochi momenti positivi che ha avuto. Ad esempio il contro-break del 5-5 nel primo, vanificato da un turno di servizio pessimo nell’undicesimo gioco, oppure il vantaggio di 3-0 preso nel secondo set giocando alla grande, rimettendosi a commettere caterve di errori e perdendo sei dei successivi sette game. Nella testa di Holger Rune continua ad esserci grande confusione e poca chiarezza e questo match ne è un manifesto.

Uchiyama che quindi si prende la vittoria più importante della sua carriera, la seconda contro un top 15 dopo quella con Edmund a Brisbane 2018 e affronterà ai quarti il redivivo Marin Cilic. Il croato ha giocato in maniera magnifica e ha sconfitto Yoshihito Nishioka con il punteggio di 6-4 6-1. Dopo il break subito sul 3-3 del primo la partita è finita: l’ex campione dello US Open ha servito come un treno tirando giù 15 ace ed è stato a tratti ingiocabile. L’ex numero 3 del mondo torna a vincere due match di fila per la prima volta da ottobre 2022 e si guadagna il 121º quarto di finale ATP della carriera.

Infine Roberto Carballes Baena ha messo a segno una bella rimonta contro lo statunitense Mitchell Krueger: 3-6 6-3 6-4 in favore del giocatore spagnolo che torna in un quarto di finale ATP sul veloce per la prima volta da Auckland a inizio anno. Domani affronterà uno tra Zhang e Bellucci.