ATP Hangzhou 2024, Mattia Bellucci travolto dal cinese Zhang negli ottavi

Si ferma al secondo turno il cammino di Mattia Bellucci nel torneo ATP 250 di Hangzhou. Il tennista lombardo è stato sconfitto nettamente dall’idolo di casa Zhizhen Zhang, numero 48 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e diciassette minuti di gioco. Una prova di forza del cinese, che dal 3-3 del primo set ha completamente dominato.

Zhang ha ottenuto tantissimo con la prima di servizio, vincendo l’81% dei punti con questo colpo. Il cinese ha poi chiuso con sedici vincenti contro i tredici dell’azzurro. Dall’altra parte Bellucci ha sofferto molto al servizio (solo il 56% dei punti con la prima), concedendo ben undici palle break e commettendo ventinove errori non forzati contro i quindici di Zhang.

Bellucci si trova subito ad affrontare una palla break in un delicatissimo primo game al servizio. L’azzurro si salva e si mantiene il ritmo dei turni di servizio fino all’ottavo gioco. Un game molto lottato con Zhang che alla sesta palla break riesce a strappare il servizio all’azzurro, prendendosi poi il primo set per 6-3.

Non c’è praticamente più partita. Bellucci perde subito la battuta in avvio di secondo set e Zhang continua a dominare. Il cinese toglie per altre due volte il servizio all’azzurro e a va a prendersi il secondo set per 6-0, qualificandosi per i quarti di finale dove affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena.