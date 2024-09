ATP Finals, ad oggi Novak Djokovic non sarebbe qualificato! Il serbo ha bisogno di punti tra Shanghai e Bercy

In attesa di ulteriori aggiornamenti, Novak Djokovic non sarebbe qualificato alle ATP Finals di Torino. Il campione serbo è attualmente nono nella classifica di rendimento (Race) che consente ai primi otto di giocare il Master di fine anno al Pala Alpitour. A chi gli ha fatto notare questo, dopo i match di Coppa Davis con la Serbia, Nole ha risposto così.

“Le mie priorità principali sono giocare per la nazionale e gli Slam, tutto il resto è meno importante. Torino non è affatto il mio obiettivo, ad essere onesti, non sto inseguendo le ATP Finals. Non sto inseguendo le classifiche ecc. Per quanto mi riguarda, ho finito con quei tornei per la mia carriera. Se giocherò altri tornei quest’anno o in futuro, non posso dirlo adesso“, le parole del campione nativo di Belgrado.

Di sicuro c’è che vedremo Djokovic in azione nel Masters1000 di Shanghai (Cina), dal 2 al 13 ottobre, e poi nell’esibizione a Riad (Arabia Saudita), dal 16 al 19 ottobre. Ci si riferisce al Six Kings Slam, un evento a cui prenderanno parte anche Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Holger Rune, Daniil Medvedev e Rafael Nadal (forse). Dopo di che, tutto è un punto interrogativo.

Novak comunque potrebbe avere chance per entrare nella top-8 della Race, considerando il distacco minimo dall’ottavo della graduatoria, l’australiano Alex de Minaur. La distanza che separa il serbo dall’aussie è di appena 45 punti, considerando anche che de Minaur sta soffrendo per alcuni problemi fisici ed è stato costretto a cancellarsi dal torneo di Tokyo. Vedremo a questo punto cosa farà Djokovic, iscritto anche al Masters1000 di Parigi-Bercy (28 ottobre-3 novembre).

RACE TO TURIN AGGIORNATA

1 ✓ Jannik Sinner ITA 9000 – Qualificato

2 ✓ Alexander Zverev GER 6115 – Qualificato

3 ✓ Carlos Alcaraz ESP 6010 – Qualificato

4 Daniil Medvedev RUS 4420

5 Taylor Fritz USA 3890

6 Casper Ruud NOR 3795

7 Andrey Rublev RUS 3480

8 Alex de Minaur AUS 3305

9 Novak Djoković SRB 3260