ATP Chengdu 2024: Musetti avanza, Shang batte Bublik. Kachmazov sorprende

Si chiude il novero dei quarti di finale all’ATP 250 di Chengdu, in una programmazione del tutto particolare che porterà il torneo a conclusione martedì e non nella tradizionale domenica. Tra sorprese, conferme e match attesi spuntano Lorenzo Musetti, una risposta vincente per scappare definitivamente contro il francese Adrian Mannarino (6-2 5-7 6-2) e la sesta semifinale negli ultimi otto tornei.

Per il toscano ora la sfida successiva si chiama Alibek Kachmazov. Il sorprendente russo è in semifinale da numero 252 del mondo, a seguito del suo 6-3 6-4 sul cileno Nicolas Jarry. Di lui va notata la stranezza della stagione: finale a Roma, ma eliminazione precoce in tutti o quasi gli altri tornei della stagione.

Nell’altro lato di tabellone era attesissimo il match tra Juncheng Shang e Alexander Bublik. Vince il classe 2005 di casa, con un 6-4 7-6(8) che vede in scena anche tanti brividi nel tie-break del secondo set, ma perlomeno il pubblico cinese si diverte eccome.

Per lui ci sarà la semifinale contro il tedesco Yannick Hanfman, autore di una delle migliori performance personali in questo 2024. D’impatto la sua vittoria sullo spagnolo Pedro Martinez, ottenuta con il punteggio di 7-6(1) 6-2 dopo un primo set arrivato quasi all’ora e 20 minuti di durata.