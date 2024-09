ATP Chengdu 2024, Lorenzo Musetti: “Sto crescendo dal punto di vista dell’atteggiamento”

Lorenzo Musetti conquista la semifinale nell’ATP 250 di Chengdu: dopo la battaglia di ieri vinta contro Christopher O’Connell, il carrarino si è ripetuto battendo in tre set Adrian Mannarino e domani affronterà il sorprendente russo Alibek Kachmazov per un posto in finale all’inizio di questa stagione asiatica.

Queste le sue considerazioni a fine match: “Penso sia stato un bel match da parte di entrambi. Lui è riuscito ad alzare il livello nel secondo set, ha iniziato a servire molto bene, mi ha dato molte meno possibilità di breakkare e di andare avanti nel punteggio. Quindi sono dovuto rimanere concentrato su ogni punto, in ogni momento. Nel terzo set, quando sono riuscito a fare per primo il break è stato fondamentale ed è stata alla fine la chiave del match”.

Una sottolineatura sui progressi effettuati dallo scorso anno: “L’obiettivo in questo torneo era chiaramente quello di lottare per vincere il titolo, già l’anno scorso avevo fatto bene raggiungendo la semifinale. Ho giocato un tennis migliore e in questo momento sono in una miglior versione di me, l’attitudine e l’atteggiamento mi stanno sorprendendo in positivo e sto andando nella direzione giusta da quel punto di vista. Non vedo l’ora domani di scendere in campo per prendermi la finale“.