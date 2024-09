ATP Chengdu 2024: avanti Mannarino nel derby francese, Shang batte Nishikori. Out Fognini, Musetti conosce l’avversario

Si sono chiusi i primi turni all’ATP 250 di Chengdu, in Cina. Nove sono gli incontri disputati in un giovedì particolare, dal momento che normalmente i tornei si giocano dal lunedì alla domenica, non dal mercoledì al martedì come in questa (e altre) occasioni.

L’Italia perde Fabio Fognini, sconfitto, pur se in lotta, da Roman Safiullin (anzi, il russo recupera anche un break di svantaggio a inizio terzo set). Resta Lorenzo Musetti, che da prima testa di serie debutta dal secondo turno. Esordirà sabato, e lo farà contro l’australiano Christopher O’Connell, che non ha mai affrontato e che oggi ha sconfitto l’altro russo Pavel Kotov.

C’era attesa per un match che, da quelle parti, aveva e ha il suo ottimo perché d’essere atteso: Juncheng Shang contro Kei Nishikori, l’uomo emergente di Cina contro il miglior giocatore della storia del Giappone. Il vincitore è il classe 2005 con un doppio 6-4, ma buoni segnali sono arrivati dal nipponico, che ha giocato i Challenger italiani sul rosso per rimettersi ancora una volta in gioco prima della trasferta asiatica.

Due i match con un certo grado di lotta. Adrian Mannarino viene a capo del derby francese con Terence Atmane togliendogli tutte le armi nel secondo e terzo set, mentre Aleksandar Vukic annulla un match point a Borna Coric nel tie-break del secondo set prima di prevalere in tre.

ATP 250 CHENGDU 2024: RISULTATI DI OGGI

O’Connell (AUS)-Kotov 6-4 7-5

Zhou (CHN) [WC]-Tseng (TPE) 2-6 6-1 3-1 rit.

Mannarino (FRA) [5]-Atmane (FRA) [Q] 6-7(9) 6-1 6-3

Kachmazov [Q]-Kovacevic (USA) 6-4 7-6(7)

Hanfmann (GER)-Mochizuki (JPN) [Q] 6-4 7-6(4)

Vukic (AUS)-Coric (CRO) 3-6 7-6(9) 6-4

Safiullin [8]-Fognini (ITA) 6-3 4-6 6-4

Shang (CHN)-Nishikori (JPN) [WC] 6-4 6-4

Gomez (ARG) [Q]-Muller (FRA) 6-4 7-5