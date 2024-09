Atletica, tanti big italiani agli Assoluti Societari: torna Diaz, Fabbri con riserva, ci sono Sito e Valensin

La grande stagione dell’atletica leggera si concluderà nel weekend del 21-22 settembre con la disputa dei Campionati Italiani Societari Assoluti: a Modena si assegnano gli scudetti per club civili, con dodici squadre maschili e altrettante formazioni femminili pronte a fronteggiarsi a viso aperto (ogni compagine schiererà un proprio portacolori in ogni specialità, possono gareggiare anche militari che tornano a indossare la maglia della società d’origine per l’occasione).

Sono annunciati alcuni big: Andy Diaz, medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi 2024, si cimenterà con la casacca della Libertas Unicusano Livorno, ma con rincorsa ridotta (sette appoggi e pre-avvio); Leonardo Fabbri, Campione d’Europa e vice campione del mondo di getto del peso, potrebbe tornare in scena dopo aver vinto la Diamond League con il nuovo record italiano di 22.98 metri ma scioglierà la riserva soltanto all’ultimo (nel caso vestirebbe la maglia dell’Atletica Firenze Marathon); Zane Weir (Enterprise Sport&Service) e Nick Ponzio (Athletic Club 96) nel getto del peso; Sara Fantini, Campionessa d’Europa di lancio del martello, con i colori del Cus Parma; Francesco Fortunato (Enterprise Sport&Service) e il primatista italiano dei 400 metri Luca Sito (Cus Pro Patria Milano).

Attenzione anche a Sinteyehu Vissa dopo aver firmato il record italiano dei 1500 metri, questa volta correrà gli 800 metri. Vedremo all’opera anche Elisa Molinarolo (salto con l’asta Riviera del Brenta), Ayomide Folorunso (400 e 400 ostacoli, Cus Parma), Ludovica Cavalli (1500 metri, Bracco Atletica), Giada Carmassi (100 ostacoli, Atletica Brugnera Friulintagli). Uno sguardo anche alla Finale Argento (il secondo livello per importanza), dove spiccano Stefano Sottile (salto in alto), Dariya Derkach (salto triplo), Elisa Valensin (200 metri).