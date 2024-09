Atletica oggi, Palio della Quercia 2024: programma Meeting Rovereto, orari, tv, streaming, big italiani in gara

Oggi martedì 3 settembre va in scena il Palio della Quercia: Rovereto ospiterà il Meeting su pista più antico d’Italia e come sempre la località in provincia di Trento sarà teatro di un grandioso spettacolo. Tra gli azzurri più attesi figura Gianmarco Tamberi: il Campione del Mondo di salto in alto, reduce dalla vittoria di Chorzow e dal terzo posto di Roma in Diamond League, si cimenterà nella terza gara dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Il fuoriclasse marchigiano incrocerà, tra gli altri, Stefano Sottile (quarto ai Giochi) e il tedesco Tobias Potye.

Da non perdere la gara di getto del peso dove gli azzurri Zane Weir e Nick Ponzio sfideranno lo statunitense Joe Kovacs e il giamaicano Rajindra Campbell, rispettivamente argento e bronzo a cinque cerchi. Da seguire con grande attenzione gli 800 metri, dove Catalin Tecuceanu andrà a caccia del record italiano detenuto da Marcello Fiasconaro.

Lorenzo Patta, Campione Olimpico con la 4×100 a Tokyo 2020, si cimenterà sui 100 metri. Giro di pista per Edoardo Scotti, mentre Sintayehu Vissa (primatista italiana sui 1500 metri) sarà impegnata sui 3000 metri insieme a Marta Zenoni. Giada Carmassi sui 100 ostacoli, Hassane Fofana sui 110 ostacoli, Mohad Abdikadar sui 3000 metri, Alice Mangione e Giancarla Trevisan sui 400 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming del Palio della Quercia (Meeting di Rovereto). L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 21.05, in diretta streaming su Rai Play dalle ore 21.05, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PALIO DELLA QUERCIA (MEETING ROVERETO) OGGI

Martedì 3 settembre

19.00 Salto in lungo femminile

20.10 Salto in alto maschile

20.25 100 ostacoli

20.30 Getto del peso maschile

20.35 3000 metri femminile

20.40 Salto in lungo maschile

20.55 400 metri femminile

21.00 400 metri maschile

21.05 100 metri femminile

21.15 100 metri maschile

21.25 110 ostacoli

21.35 800 metri femminile

21.45 800 metri maschile

21.50 3000 metri maschile

ITALIANI IN GARA OGGI PALIO DELLA QUERCIA: I BIG AZZURRI

SALTO IN ALTO: Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile, Manuel Lando.

GETTO DEL PESO: Zane Weir, Nick Ponzio.

100 METRI (MASCHILE): Lorenzo Patta.

800 METRI (MASCHILE): Catalin Tecuceanu, Francesco Pernici.

400 METRI (MASCHILE): Edoardo Scotti.

3000 METRI (MASCHILE): Mohad Abdikadar.

400 METRI (FEMMINILE): Alice Mangione, Giancarla Trevisan.

800 METRI (FEMMINILE): Elena Bellò, Eloisa Coiro.

3000 METRI (FEMMINILE): Marta Zenoni, Sintayehu Vissa.

100 OSTACOLI: Giada Carmassi.

110 OSTACOLI: Hassane Fofana.