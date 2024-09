Atletica, Ganeshamoorthy è oro nel disco alle Paralimpiadi! Manu fa sognare nei 100 metri

Arriva il primo oro dell’Italia nell’atletica leggera alle Paralimpiadi di Parigi 2024: il merito è dell’azzurro di origini cingalesi Rigivan Ganeshamoorthy, che si impone nel lancio del disco maschile F52 demolendo il precedente primato del mondo e vincendo con ampio distacco su tutti gli avversari. Una serie incredibile quella dell’azzurro, che si presentava con un primato di 22.91 e, dopo il primo nullo, ha infilato cinque lanci validi di grandissima caratura tecnica: avrebbe vinto con una qualsiasi delle misure fatte segnare questa sera. Il record del mondo, che era di 23.80 e che resisteva dal 2017, crolla immediatamente.

L’italiano piazza subito 25.48, poi si migliora fino a 25.80, infine spara la bordata che uccide definitivamente la gara portando il primato del mondo a 27.06. Il quinto lancio, da 22.10, sarebbe stato comunque sufficiente per la vittoria, infine l’ultimo tentativo arriva a 24.10, comunque oltre il vecchio primato. Annichilita la concorrenza: secondo il lettone Aigars Apinis, detentore del vecchio record paralimpico di 21.00, fatto segnare a Londra 2012, il quale arriva al primato stagionale con 20.62, mentre il bronzo va al vecchio detentore del record del mondo, il brasiliano Andre Rocha, terzo con 19.48.

Brilla un’altra stella azzurra nella serata di Parigi: nelle batterie dei 100m maschili T64 l’italiano di origini ghanesi Maxcel Amo Manu riscrive il record paralimpico in 10.69, fermandosi ad 8 centesimi dal record del mondo. In finale sarà aspra battaglia con il costaricano Sherman Isidro Guity Guity, che pochi minuti prima nell’altra serie aveva eguagliato il precedente primato paralimpico in 10.72. L’ultimo atto sarà combattutissimo, dato che 5 degli 8 finalisti questa sera hanno corso sotto la barriera degli 11 secondi. Non sarà presente in finale, invece, l’altro italiano in gara, Fabio Bottazzini, ottavo nella prima serie in 11.76.

Altri due azzurri sono stati protagonisti questa sera: nella finale diretta dei 100m maschili T44 Marco Cicchetti si è classificato ottavo col primato stagionale in 12.03 nella gara vinta dal sudafricano Mpumelelo Mhlongo in 11.12, infine nelle batterie dei 100m maschili T63 Alessandro Ossola è risultato il primo degli esclusi dall’ultimo atto con il nono crono complessivo in 12.46, a soli 5 centesimi dall’ultimo tempo utile per l’ingresso in finale.