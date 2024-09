Tennistavolo, Carlotta Ragazzini approda ai quarti alle Paralimpiadi! Eliminata Michela Brunelli

Prima sessione di incontri dedicati ai tornei di singolare del tennistavolo alle Paralimpiadi di Parigi 2024: nel tabellone femminile della classe 3 subito protagoniste due azzurre, con un bilancio agrodolce in casa Italia, in virtù della vittoria di Carlotta Ragazzini e della sconfitta di Michela Brunelli.

Negli ottavi di finale Carlotta Ragazzini, accreditata della quarta testa di serie, piega nel game decisivo la turca Hatice Duman, numero 10 del seeding: l’azzurra si porta sul 2-0 ma subisce la rimonta dell’anatolica, per poi spuntarla nel rush conclusivo con lo score di 3-2 (11-7, 11-6, 9-11, 7-11, 11-9).

Non ce la fa ad imitare la connazionale, invece, Michela Brunelli, numero 11 del tabellone, battuta nettamente dalla cinese Xue Juan, testa di serie numero 3, vittoriosa per 3-0 (11-9, 11-6, 11-4) .Nei quarti di finale Carlotta Ragazzini sfiderà la croata Helena Dretar Karic.